«Ожидаемый ответ»: на Западе объяснили удары по порту в Одессе Дизен: удары РФ по Одессе стали ответом на обстрелы гражданских судов Украиной

Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы являются закономерным ответом России на обстрелы гражданских судов со стороны Украины, такое мнение в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, Москва может освободить этот город в случае отказа от мира. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение, — заявил Дизен.

Ранее на видео попала погоня самолета Вооруженных сил Украины за беспилотным летательным аппаратом в небе над Одессой. Для перехвата БПЛА в воздух поднялся Як-52. Ударный дрон и воздушное судно пролетели над людьми, которые в тот момент находились на побережье. Точная дата съемки данного ролика не сообщается.

До этого украинская энергетическая компания ДТЭК заявила, что в результате массированных ночных ударов в Одесской области произошли новые серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Пострадали два энергообъекта, а их состояние оценивается как критическое. Минобороны РФ эти данные не комментировало.