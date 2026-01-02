Появились кадры погони самолета ВСУ Як-52 за БПЛА «Герань» в Одессе

На видео попала погоня самолета украинских Вооруженных сил за российским беспилотным летательным аппаратом «Герань», которой атаковал цели в Одессе, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель». Для перехвата БПЛА в воздух поднялся Як-52. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Ударный дрон и воздушное судно пролетели над людьми, которые в тот момент находились на побережье. Точная дата съемки данного ролика не сообщается. В публикации также говорится о том, что, возможно, беспилотник запустили для нанесения ударов по сухогрузам.

Ранее в Одессе прозвучал мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого украинская энергетическая компания ДТЭК заявила, что в результате массированных ночных ударов в Одесской области произошли новые серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Пострадали два энергообъекта, а их состояние оценивается как критическое. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российские войска ночью 30 декабря нанесли удары по объекту в Одессе, так как он мог быть местом запуска беспилотников для атаки на президентскую резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. За день до этого ВСУ запустили 91 БПЛА, которые были успешно сбиты.