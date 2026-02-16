«Эффект пружины»: раскрыты последствия возможного введения моратория в ЖКХ

Мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг в будущем может привести к росту тарифов на треть, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В то же время, по его словам, постепенное подорожание не наносит столь серьезного ущерба бюджету.

Авторы новой инициативы предлагают запретить любое движение тарифов ЖКХ вверх с марта 2026 года по март 2028 года. Логика понятна: за последние 20 лет стоимость отопления или воды выросла. Сторонники идеи считают, что ресурсные компании накопили достаточно запасов, а людям пора дать передышку. Однако у этой ситуации есть и другая сторона. Заморозка на два года способна создать эффект сжатой пружины. Когда срок запрета выйдет, тарифы могут подскочить сразу на треть, чтобы наверстать упущенное. Такой резкий удар по кошельку будет перенести сложнее, чем плавные ежегодные изменения, — сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что состояние труб и котельных в ряде регионов вызывает беспокойство, так как износ сетей в некоторых местах достигает 80%. По словам эксперта, средства, которые граждане платят по тарифу, направляются не только на прибыль компаний, но и на обновление устаревшего оборудования. Он указал, что полное прекращение финансирования может повысить риск аварийных ситуаций.

Если при этом запретить менять цены для потребителей, предприятия могут оказаться в минусе. Думаю, что в таком случае придется запускать механизм компенсации убытков компаниям, если тарифы станут удерживать искусственно, — заключил Бондарь.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о моратории на повышение цен на услуги ЖКХ в России на два года. Документ будет представлен на рассмотрение парламента.