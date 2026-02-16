В Госдуме хотят изменить стоимость услуг ЖКХ в России В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ в России

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении моратория на повышение стоимости услуг ЖКХ в России сроком на два года. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента, передает РИА Новости.

Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года, — говорится в документе.

Как пояснил один из авторов проекта, депутат Юрий Афонин, такая мера позволит стабилизировать ситуацию в ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику. Также он подчеркнул, что это даст людям возможность планировать свои расходы на несколько лет вперед без опасений внезапного роста тарифов.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки государственного аппарата.