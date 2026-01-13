Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить

В 2026 году часть россиян столкнется с кратным ростом платы за холодное водоснабжение. Причиной стало повышение расчетного коэффициента с 1,5 до 3. О том, кого именно затронут изменения и как сократить расходы на коммуналку, — в материале NEWS.ru.

Что известно о повышении платы за воду

Правительство РФ утвердило новую меру, направленную на стимулирование установки счетчиков воды. Согласно постановлению от 25 ноября 2025 года, повышающий коэффициент для расчета платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии исправного индивидуального прибора учета (ИПУ) увеличен с 1,5 до 3. Изменения начнут действовать с 2026 года при начислении платы за декабрь 2025 года. Это означает, что жильцы без счетчиков будут платить уже не в полтора, а в три раза больше норматива потребления.

По данным Росстата, по итогам 2024 года счетчиками холодной воды оборудованы 84% жилых помещений, горячей — 87%. В Москве коэффициент был повышен до 3 еще осенью 2023 года, там за последние годы оснащенность индивидуальными приборами учета воды увеличилась на 10% и достигла 90%.

Раньше плата за воду без счетчика рассчитывалась как норматив, умноженный на 1,5, а теперь его умножают на 3, пояснил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. «Не установил счетчик или не передал показания вовремя — можешь заплатить тройную цену за холодную воду», — отметил эксперт.

Кто будет платить за воду втрое больше

По мнению Бондаря, повышение коэффициента в первую очередь затронет жильцов, которые до сих пор не установили счетчики воды в домах, технически пригодных для их монтажа. Кроме того, под действие новых правил могут попасть собственники с неисправными приборами учета или те, кто просрочил плановую поверку.

Эксперт также отметил, что основанием для расчета по повышенному нормативу могут стать и другие ситуации, например если потребитель более трех месяцев не передает показания или не допускает в квартиру контролеров для сверки данных.

Важно: требование об установке счетчиков и применение повышающего коэффициента действуют не безусловно. Если в квартире технически невозможно смонтировать приборы учета из-за состояния коммуникаций или конструктивных особенностей дома, начисление платы по повышенному тарифу неправомерно. Для подтверждения такого статуса необходимо получить официальный акт обследования от управляющей или ресурсоснабжающей организации, который и будет служить основанием для расчета по стандартному нормативу.

Как сегодня сэкономить на коммуналке

Для многих установка счетчика кажется обременительной процедурой, однако на сегодняшний день это самый понятный путь к экономии. Стоит начать с самого простого — проверить документы на домашние приборы, уточняет Бондарь. Если срок их службы подходит к концу, замена может окупиться достаточно быстро.

Специалисты также рекомендуют проверить сантехнику на предмет утечек. Даже незначительная протечка, например подтекающий кран или изношенная арматура бачка унитаза, может привести к потерям сотен рублей в год.

Для дополнительной экономии можно установить на смесители специальные аэраторы, которые, по словам Бондаря, способны сократить расход воды до трети. Он также отметил, что использование современной бытовой техники, такой как посудомоечная машина, позволяет снизить потребление воды примерно на 20% по сравнению с ручным мытьем посуды.

Внимательное и бережное отношение к воде в любом случае поможет сохранить средства. Маленькие привычки, вроде выключения воды во время чистки зубов или использования душа вместо ванны, в сумме дают свой результат. А своевременное оформление документов и передача показаний позволит не переплачивать за воду по повышенным коэффициентам, резюмировал Бондарь.

Если гражданин принадлежит к льготной категории, то он может рассчитывать на компенсацию 50% от тарифов ЖКУ, напомнил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Льготный статус помогает уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет даже в случае роста коммунальных платежей», — отмечает он.

Подробнее о том, кому положены льготы и как их оформить, NEWS.ru писал в отдельном материале.

