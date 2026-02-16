Зимняя Олимпиада — 2026
Российским солдатам-срочникам нашли неожиданное применение

Куренков сообщил о планах привлекать военнослужащих-срочников в пожарную службу

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует привлекать военнослужащих срочной службы к работе в пожарных подразделениях, заявил глава ведомства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности. Он уточнил, что речь идет о комплектовании так называемых реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы, передает ТАСС.

Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована, — сказал Куренков.

Ранее глава министерства заявил, что увеличение числа задержаний сотрудников МЧС за коррупционные преступления связано с усилением внутренней борьбы с этой проблемой внутри ведомства. Он отметил, что работа по выявлению любых противоправных действий среди служащих, в том числе бывших, будет продолжена и усилена.

Прежде правоохранительные органы сообщили об аресте замдиректора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки в особо крупных размерах. Согласно судебному решению, мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана Басманным судом еще в декабре 2025 года.

