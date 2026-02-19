Срочников и госслужащих могут обязать сдавать ДНК Картаполов предложил обязать срочников и госслужащих сдавать образцы ДНК

Группа депутатов от фракции «Единая Россия» выступила с инициативой расширить круг лиц, которые обязаны проходить геномную регистрацию, включив в него срочников и государственных служащих, передает РБК. Авторами поправок стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Документ подготовлен ко второму чтению законопроекта.

Авторы инициативы считают необходимым распространить обязательную геномную регистрацию на всех военнослужащих. Речь идет как о призывниках, так и о контрактниках, включая иностранных граждан. В настоящий момент для них предусмотрена только дактилоскопическая регистрация.

Поправки коснутся законодательства о государственной гражданской службе. В перечень обязанностей госслужащих планируется добавить пункт о прохождении геномной регистрации.

Инициатива также затронет сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Изменения будут внесены в законы «О полиции», а также в нормативные акты, регулирующие службу в органах внутренних дел и Росгвардии. Для этих категорий граждан введут обязанность сдавать геномные данные в дополнение к уже существующей дактилоскопии.

