В России разработали портативную систему для экспресс-анализа ДНК

Ученые из Пермского политеха разработали компьютерную модель, способную создавать портативные ПЦР-системы нового поколения и устанавливать отцовство всего за 15–20 минут, рассказал РИА Новости доцент кафедры «Прикладная физика» Рамиль Сираев. Технология позволяет проводить не только экспресс-тесты на родительство, но и на генетические заболевания и вирусы в «полевых» условиях.

В основе метода лежит использование компактного чипа, где ДНК копируется за счет разницы температур. Пермские физики первыми в мире применили математическую модель, учитывающую сложную структуру молекул.

Мы впервые стали рассматривать молекулы ДНК как самостоятельные микрочастицы, способные двигаться независимо от потока жидкости, — пояснил Сираев.

Благодаря точному прогнозированию поведения частиц внутри микрокамеры устройства будут выдавать результат уже через 30–40 циклов копирования ДНК. Это достижение ученых не только ускоряет идентификацию возбудителей болезней, но и позволяет проводить сложную генетическую экспертизу без использования громоздкого лабораторного оборудования.

