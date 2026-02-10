Зимняя Олимпиада — 2026
В России разработали портативную систему для экспресс-анализа ДНК

В России разработали технологию для ПЦР-тестов за 15 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ученые из Пермского политеха разработали компьютерную модель, способную создавать портативные ПЦР-системы нового поколения и устанавливать отцовство всего за 15–20 минут, рассказал РИА Новости доцент кафедры «Прикладная физика» Рамиль Сираев. Технология позволяет проводить не только экспресс-тесты на родительство, но и на генетические заболевания и вирусы в «полевых» условиях.

В основе метода лежит использование компактного чипа, где ДНК копируется за счет разницы температур. Пермские физики первыми в мире применили математическую модель, учитывающую сложную структуру молекул.

Мы впервые стали рассматривать молекулы ДНК как самостоятельные микрочастицы, способные двигаться независимо от потока жидкости, — пояснил Сираев.

Благодаря точному прогнозированию поведения частиц внутри микрокамеры устройства будут выдавать результат уже через 30–40 циклов копирования ДНК. Это достижение ученых не только ускоряет идентификацию возбудителей болезней, но и позволяет проводить сложную генетическую экспертизу без использования громоздкого лабораторного оборудования.

Ранее стало известно, что российские ученые достигли значительного прогресса в разработке инновационных методов лечения онкологических заболеваний. Президент РАН Геннадий Красников сообщил, что специалисты внедряют новые подходы, которые открывают перспективы для более щадящей и результативной терапии рака.

