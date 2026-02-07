Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 13:22

«Будем усиливать»: Куренков объяснил аресты сотрудников МЧС

Куренков заявил об усилении борьбы с коррупцией в МЧС России

Александр Куренков Александр Куренков Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Увеличение числа задержаний сотрудников МЧС за коррупционные преступления связано с усилением внутренней борьбы с этой проблемой внутри ведомства, заявил глава министерства Александр Куренков в интервью ТАСС. Он сообщил, что работа по выявлению любых противоправных действий среди служащих, в том числе бывших, будет продолжена и усилена.

Моя принципиальная позиция заключается в необходимости жесткой, постоянной борьбы с коррупцией, которая становится причиной не только неэффективной работы, но и расхищения многомиллиардных бюджетных средств. И мы эту работу будем усиливать и наращивать, — говорится в заявлении.

Ранее правоохранительные органы сообщили об аресте заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки в особо крупных размерах. Согласно судебному решению, мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана Басманным судом еще в декабре 2025 года.

Кроме того, Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в отношении двух высокопоставленных сотрудников ВНИИ ГОЧС МЧС России. Заместитель начальника института Игорь Сосонов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его коллега, руководитель научного центра Николай Посохов, по тому же обвинению отправлен под домашний арест.

Александр Куренков
МЧС РФ
аресты
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте в переговорах по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
«Стала частью почвы»: женщина закопала плод в горшке после выкидыша
ВСУ пополнят наемниками с другого конца света
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.