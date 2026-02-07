«Будем усиливать»: Куренков объяснил аресты сотрудников МЧС

Увеличение числа задержаний сотрудников МЧС за коррупционные преступления связано с усилением внутренней борьбы с этой проблемой внутри ведомства, заявил глава министерства Александр Куренков в интервью ТАСС. Он сообщил, что работа по выявлению любых противоправных действий среди служащих, в том числе бывших, будет продолжена и усилена.

Моя принципиальная позиция заключается в необходимости жесткой, постоянной борьбы с коррупцией, которая становится причиной не только неэффективной работы, но и расхищения многомиллиардных бюджетных средств. И мы эту работу будем усиливать и наращивать, — говорится в заявлении.

Ранее правоохранительные органы сообщили об аресте заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки в особо крупных размерах. Согласно судебному решению, мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана Басманным судом еще в декабре 2025 года.

Кроме того, Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в отношении двух высокопоставленных сотрудников ВНИИ ГОЧС МЧС России. Заместитель начальника института Игорь Сосонов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его коллега, руководитель научного центра Николай Посохов, по тому же обвинению отправлен под домашний арест.