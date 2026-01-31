Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 16:46

Суд арестовал замглавы института МЧС по подозрению во взяточничестве

Суд в Москве арестовал замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС Сосунова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Руководитель другого научного центра того же института Николай Посохов отправлен под домашний арест по тому же обвинению.

Избрать в отношении Сосунова меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Посохова избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в судебных документах.

Ранее Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять в доход государства активы бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении рекордной взятки в 5 млрд рублей. Конфискации подлежат его недвижимость, а также коллекционные часы на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей.

До этого ФСБ и МВД задержали пять должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2020 года они входили в преступную группу, искусственно завышавшую рейтинги надежности вагоноремонтных предприятий и скрывавшую факты некачественного ремонта вагонов.

