29 января 2026 в 18:30

Стало известно решение суда в отношении рекордсмена по взятке в МВД

Суд Москвы удовлетворил иск об изъятии активов рекордсмена по взятке в МВД

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии активов у бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, которого обвинили в получении рекордной за всю историю министерства взятки в 5 млрд рублей, сообщил один из участников процесса. По его словам, которые приводит РИА Новости, имущество фигуранта будет конфисковано в доход государства.

Суд удовлетворил полностью исковое заявление Генпрокуратуры по иску об изъятии имущества Сатюкова, — отметил собеседник агентства.

В декабре стало известно, что Генпрокуратура требует взыскать с бывшего сотрудника отдела «К» МВД РФ, которого обвинили в получении рекордной за всю историю министерства взятки в 5 млрд рублей, и обратить в доход государства активы на сумму около 2,5 млрд рублей. По его словам, речь не только о домах и квартирах, но также и о коллекционных дорогостоящих часах.

Ранее Генпрокуратура подала иск о коррупции по делу о взятке в 5 млрд рублей — в нем фигурирует бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков. Ведомство потребовало конфисковать его имущество: недвижимость в Дубае, автомобили, наличные деньги и коллекцию часов, оформленные на доверенных лиц.

