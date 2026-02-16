Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 15:17

Российскому банку выдали предупреждение из-за программы ипотеки

ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку из-за программы сельской ипотеки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку из-за программы сельской ипотеки, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Там отметили, что организация должна отменить обязательное условие о выборе подрядчика из конкретного перечня при получении льготного кредита.

Необходимо отменить обязательное условие о выборе подрядчика при получении льготного кредита на строительство жилья, — говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что условие, поставленное банком, ограничивает конкуренцию. Ведомство дало организации 10 дней для исполнения предупреждения.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверяет сведения о повышении тарифов операторами связи. При обнаружении нарушений ФАС намерена применить меры антимонопольного реагирования. Решение о возможных санкциях будет принято по итогам изучения всех обстоятельств.

До этого стало известно, что ФАС проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.

Россия
ФАС
Россельхозбанк
предупреждения
ипотеки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, чем обернется смерть массажистки в спа-центре Петербурга
В Европе «открыли глаза» на жестокую правду после речи Рубио
Атмосферное явление помогло в освобождении Покровки
В Киеве взорвался автомобиль
Улицы Воронежа в преддверии морозов превратились в полноводные реки
Этнограф рассказала о масленичных традициях
Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты
В России намерены создать единую систему подготовки саперов
Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ
Профайлер раскрыл превращение Зеленского за годы президентства
Задержанный министр на Кубани лоббировал интересы юрлица
На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов
Политолог оценил перспективы отношений США и Ирана
Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве
«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью
Известный тренер поддержал легенду канадского хоккея за слова о России
Вступивший в российские войска футболист погиб в зоне СВО
Россиян предупредили о последствиях употребления добавленного сахара
Росгвардейцы по приметам задержали «кухонного боксера» с ножом
Эксперт раскрыл, чего может лишиться Китай из-за США
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.