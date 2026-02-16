Российскому банку выдали предупреждение из-за программы ипотеки

ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку из-за программы сельской ипотеки, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Там отметили, что организация должна отменить обязательное условие о выборе подрядчика из конкретного перечня при получении льготного кредита.

Необходимо отменить обязательное условие о выборе подрядчика при получении льготного кредита на строительство жилья, — говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что условие, поставленное банком, ограничивает конкуренцию. Ведомство дало организации 10 дней для исполнения предупреждения.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверяет сведения о повышении тарифов операторами связи. При обнаружении нарушений ФАС намерена применить меры антимонопольного реагирования. Решение о возможных санкциях будет принято по итогам изучения всех обстоятельств.

До этого стало известно, что ФАС проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.