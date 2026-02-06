Холдинг «Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка

Холдинг «Главпродукт», один из крупнейших российских производителей мясных, молочных и овощных консервов, перешел под управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ-Финанс», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компания была обращена в доход государства минувшим летом по решению суда.

«Главпродукт» принадлежал гражданину США Леониду Смирнову. В середине июля суд обратил его активы в государственную собственность, окончательное утверждение этого решения состоялось в январе. Сейчас холдинг находится в ведении Росимущества.

Ранее новым владельцем группы активов аэропорта Домодедово стала дочерняя структура Шереметьево — компания «Перспектива». Сделка была заключена по итогам повторных торгов по типу голландского аукциона, где цена лота из 25 компаний снизилась со 132 млрд до 66 млрд рублей.

Позднее гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что покупка активов Домодедово была осуществлена за счет собственных средств аэропорта, без привлечения кредитов. Новый собственник пообещал сохранить рабочие места и обеспечить сотрудникам стабильную занятость, несмотря на сложности с долговой нагрузкой объекта.