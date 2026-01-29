Гендиректор Шереметьево раскрыл нюансы сделки по приобретению Домодедово Шереметьево купило активы Домодедово за счет собственных средств

Для покупки активов Домодедово использовались собственные средства Шереметьево, рассказал гендиректор компании Михаил Василенко. Новый собственник обязуется сохранить рабочие места и обеспечить сотрудникам стабильную занятость и оплату труда.

Аэропорт Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками. Мы использовали собственные денежные средства для приобретения аэропорта Домодедово, без привлечения заемных денег, — сообщил Василенко.

Ранее стало известно, что торги выиграла дочерняя структура Шереметьево — компания ООО «Перспектива». Вторым участником аукциона выступал Московский международный аэропорт, принадлежащий группе «Внуково».

До этого сообщалось, что аукцион стартовал 29 января в 15:00 мск. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена снижалась на 10% каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей. Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура Внуково.