Гендиректор Шереметьево раскрыл нюансы сделки по приобретению Домодедово

Для покупки активов Домодедово использовались собственные средства Шереметьево, рассказал гендиректор компании Михаил Василенко. Новый собственник обязуется сохранить рабочие места и обеспечить сотрудникам стабильную занятость и оплату труда.
Аэропорт Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками. Мы использовали собственные денежные средства для приобретения аэропорта Домодедово, без привлечения заемных денег, — сообщил Василенко.
Ранее стало известно, что торги выиграла дочерняя структура Шереметьево — компания ООО «Перспектива». Вторым участником аукциона выступал Московский международный аэропорт, принадлежащий группе «Внуково».
До этого сообщалось, что аукцион стартовал 29 января в 15:00 мск. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена снижалась на 10% каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей. Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура Внуково.