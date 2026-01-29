Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 20:56

Гендиректор Шереметьево раскрыл нюансы сделки по приобретению Домодедово

Шереметьево купило активы Домодедово за счет собственных средств

Михаил Василенко Михаил Василенко Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Для покупки активов Домодедово использовались собственные средства Шереметьево, рассказал гендиректор компании Михаил Василенко. Новый собственник обязуется сохранить рабочие места и обеспечить сотрудникам стабильную занятость и оплату труда.

Аэропорт Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками. Мы использовали собственные денежные средства для приобретения аэропорта Домодедово, без привлечения заемных денег, — сообщил Василенко.

Ранее стало известно, что торги выиграла дочерняя структура Шереметьево — компания ООО «Перспектива». Вторым участником аукциона выступал Московский международный аэропорт, принадлежащий группе «Внуково».

До этого сообщалось, что аукцион стартовал 29 января в 15:00 мск. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена снижалась на 10% каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей. Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура Внуково.

