У Домодедово появился новый владелец

Новым владельцем группы активов аэропорта Домодедово стала структура Международного аэропорта Шереметьево, сообщили РБК два источника, знакомые с итогами торгов. Официальное объявление о результатах сделки по приватизации ожидается в пятницу, 30 января.

Торги выиграла дочерняя структура Шереметьево — компания ООО «Перспектива». Вторым участником аукциона выступал Московский международный аэропорт, принадлежащий группе «Внуково».

Отмечается, что торги прошли успешно только со второй попытки, так как первая была признана несостоявшейся. На этот раз использовался формат публичного предложения по типу голландского аукциона, подразумевающий постепенное снижение стоимости.

Стартовая цена лота, включавшего 25 компаний, составляла 132,265 млрд рублей. В ходе аукциона цена снижалась с шагом в 10% от начальной стоимости, пока не достигла уровня минимального предложения в 66,132 млрд рублей. Как пишут авторы, именно цена стала определяющим фактором для всех участников торгов.

Ранее индивидуальный предприниматель Евгений Богатый сообщал, что решил не принимать участия в следующем этапе аукциона по приватизации Домодедово. В беседе с журналистами он дал понять, что изначально решил поучаствовать в торгах ради шутки.