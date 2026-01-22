Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:15

«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт

Предприниматель Богатый заявил об отказе от участия в аукционе за Домодедово

Аэропорт Домодедово Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый решил не принимать участия в следующем этапе аукциона по приватизации столичного аэропорта Домодедово. В беседе с РБК он дал понять, что изначально решил поучаствовать в торгах ради шутки.

Поприкалывались и хватит <…> Просто увидел объявление о продаже на Avito, решил попробовать. А вообще победить в торгах должен тот, кто умеет работать с аэропортами, — сказал Богатый.

ИП также допустил, что в торгах, назначенных на 29 января, могут появиться совершенно неожиданные участники. Он пояснил, что требования к подаче заявок настолько нестрогие, что формально это мог бы сделать даже кот.

Бизнесмен также указал на предполагаемые нарушения в процедуре, сославшись на недостаточный, по его мнению, срок для подачи документов. Он отметил, что по закону на это должно отводиться не менее 25 дней, тогда как в данном случае установлен всего недельный период.

Отмечается, что Евгений Богатый оказался единственным претендентом на первом этапе торгов, но не был допущен к ним из-за формальных несоответствий в документах. Во втором раунде намерение участвовать уже выразили более серьезные игроки.

Ранее гендиректор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что общество будет претендовать на покупку Домодедово, если государство проведет конкурс на понижение цены. По его словам, это крайне сложный проект, который требует больших инвестиций.

