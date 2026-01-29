Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена

Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена

Новым владельцем группы активов аэропорта Домодедово стала структура Международного аэропорта Шереметьево, сообщили СМИ со ссылкой на источники, знакомые с итогами торгов. Почему Домодедово не смогли продать с первого раза, по какой цене его приобрели?

Что известно о продаже аэропорта Домодедово

Активы группы реализовали на торгах со второй попытки. Первый аукцион должен был состояться 20 января, однако его отменили из-за отсутствия участников. Единственный участник, индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, не был допущен к торгам.Тогда же были назначены повторные торги в формате голландского аукциона (процедура, в ходе которой начальная цена лота постепенно снижается, пока не найдется покупатель).

Аукцион стартовал 29 января в 15:00 по московскому времени. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена автоматически снижалась на 10% (примерно 13,2 млрд рублей) каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей.

Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура Внуково. Вторым претендентом на активы группы «Домодедово» оказалась структура аэропорта Шереметьево — ООО «Перспектива». Именно последней достались выставленные на торги активы. Официальное объявление о результатах сделки ожидается в пятницу, 30 января.

По информации СМИ, к торгам не были допущены три заявителя: АО «Альма», ООО «Аргана» и продюсер «Радио РБК» Евгений Рыбалкин. Последний подтвердил заявку, но не смог внести требуемый задаток.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко ранее заявил, что авиагавань будет претендовать на покупку Домодедово, если государство проведет конкурс на понижение цены. По его словам, это крайне сложный проект, который требует больших инвестиций.

Он уточнил, что Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 млрд рублей, что не позволяет вовремя и в полном объеме покрывать долговые обязательства. Кроме того, по данным отчетности за 2023 год, зафиксированы убытки в 6,8 млрд рублей и уменьшение пассажиропотока, резюмировал Василенко.

В декабре 2025-го министр финансов России Антон Силуанов заявил, что открытый аукцион по приватизации перешедшего в собственность государства аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года.

«Буквально в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве», — сказал Силуанов.

По словам министра, Минфин проделал много работы для продажи актива. Говоря о том, кто может купить аэропорт, Силуанов отметил: «Есть желающие, есть инвесторы».

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Как и почему аэропорт Домодедово перешел в собственность государства

В 2025 году Генпрокуратура России подала иск к 32 структурам Домодедово, а также бенефициару аэропорта Дмитрию Каменщику и председателю наблюдательного совета Валерию Когану. Ведомство потребовало перевести в собственность государства 100% акций компании «ДМЕ-холдинг», контролирующей операционные компании аэропорта.

В Генпрокуратуре сослались на иностранное резидентство Каменщика в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, Когана — в Израиле, а также на вывод средств за рубеж. По информации ведомства, они незаконно установили контроль над стратегическим объектом, скрыв иностранное участие. Арбитражный суд конфисковал Домодедово в пользу государства.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что решение о передаче Домодедово государству не имеет отношения к национализации или деприватизации.

«Простите за моветон — возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда», — сказал Путин.

Читайте также:

Ethereum, прогнозы, дырявые носки: кто такой Виталий Бутерин

Обращение к Любимовой, переезд в США, слова об СВО: куда пропал Бурковский

У Пугачевой и Макаревича есть покровитель: кто это на самом деле, ЮКОС