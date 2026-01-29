Ethereum, прогнозы, дырявые носки: кто такой Виталий Бутерин

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин прочитал лекцию по бизнесу в дырявом носке. Кто такой Бутерин, как он заработал миллиарды на крипте и прогнозах?

Где сейчас Бутерин

Криптомиллиардера с дырявым носком сфотографировали на конференции ETH Chiangmai, которая проходит на севере Таиланда в городе Чиангмай. Мероприятие продлится с 28 января до 3 февраля 2026 года. На момент снимка Бутерин, как передает Foresight News, выступал с презентацией своей новой книги.

Криптоактивы Бутерина оценивают в более чем $700 млн (5,3 млрд рублей). Пользователи Сети нашли ироничным, что при таком большом капитале программист не позаботился о наличии у себя целых носков. В августе 2025 года его состояние превысило $1 млрд.

«Он такой же, как и я. Только у меня нет $700 млн», «Учитывая волатильность стоимости криптовалюты Ethereum, даже Виталик Бутерин не может позволить себе новые носки», — пишут в социальной сети X.

Как отмечают СМИ, Бутерин известен простотой гардероба и скромным образом жизни: будучи состоятельным человеком, он не имеет собственного дома и периодически живет в коммунах с единомышленниками по развитию проекта Ethereum.

«Посмешище или миллиардер? Почему бы не купить новые носки?», «С таким состоянием носки теряют ценность, он же математик», «Пока вы пытаетесь смеяться, он может купить вашу жизнь. Или какой-нибудь город», «Умный парень, родителям есть чем гордиться», — разделились пользователи во мнениях о Бутерине.

Кто такой Бутерин

Виталий (Виталик) Бутерин — один из самых известных людей в мире криптовалют. Он родился 31 января 1994 года в подмосковной Коломне в семье компьютерного ученого. В шесть лет вместе с родителями переехал в Канаду, где прошли его школьные и студенческие годы.

Интерес к математике и программированию проявился у Виталия еще в раннем возрасте. Уже в начальной школе он демонстрировал способности к вычислениям, логике и алгоритмическому мышлению. В старших классах он начал всерьез увлекаться технологиями, в том числе криптовалютами, и уже в 17 лет познакомился с биткоином.

В 2011 году совместно с другими энтузиастами Бутерин стал сооснователем журнала Bitcoin Magazine — одного из первых медиа, посвященных блокчейн-технологиям.

В 2013 году он написал «вайтпепер» Ethereum — проекта, который впоследствии стал вторым по значимости блокчейном после биткоина. Запуск Ethereum состоялся в 2015 году, и с тех пор имя Виталика Бутерина постоянно звучит в контексте криптоиндустрии.

Как Бутерин заработал на прогнозах

Программист рассказал, что в 2025 году заработал около $70 тысяч (примерно 5,3 млн рублей по курсу на 29 января 2026 года) на криптоставках на платформе прогнозов Polymarket. Изначально он разместил на платформе около $440 тысяч, то есть рост капитала составил около 16%.

Polymarket — децентрализованный рынок предсказаний, где пул ставок на каждое событие технически представлен в виде смарт-контракта на блокчейне Polygon. Сервис набрал популярность на волне интереса к политическим прогнозам.

«Мой метод прост: я ищу рынки, которые находятся в „сумасшедшем режиме“, а затем ставлю на то, что „сумасшедшие вещи не произойдут“», — сообщил Виталий.

В качестве примеров таких рынков Бутерин назвал прогнозы о получении президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира или сценарии полного обесценивания доллара. По его словам, именно в моменты, когда настроения участников становятся иррациональными, ставки против них чаще всего оказываются прибыльными.

В 2024 году Бутерин инвестировал в Polymarket, приняв участие в раунде финансирования на $45 млн, который возглавил Founders Fund Питера Тиля.

