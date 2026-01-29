Стартовал повторный аукцион по продаже Домодедово

Голландский аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», которому принадлежат активы московского аэропорта Домодедово, стартовал 29 января в 15:00 по московскому времени, следует из данных «ГИС торги». Начальная цена лота составляет 132,3 млрд рублей.

Цена будет автоматически снижаться на 10% (примерно 13,2 млрд рублей) каждые 10 минут. Максимальное снижение может достигнуть 50%, а минимальная цена отсечения установлена на уровне 66,1 млрд рублей.

Предыдущие торги, назначенные на 20 января, не состоялись. Единственный участник, индивидуальный предприниматель предприниматель Евгений Богатый, не был допущен к участию.

Источники РБК, знакомые с ситуацией, сообщили, что торги за активы Домодедово сведут двух ключевых участников. За лот поборются дочерние структуры двух других столичных аэропортов — «Московский международный аэропорт» (от Внуково) и ООО «Перспектива» (от Шереметьево).

По информации агентства, к торгам не были допущены три заявителя: АО «Альма», ООО «Аргана» и продюсер Радио РБК Евгений Рыбалкин. Последний подтвердил заявку, но не смог внести требуемый задаток.

Ранее объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта Домодедово сняли с публикации. На странице лота в популярном сервисе было указано, что продажа долей в полном объеме больше недоступна. Лот был размещен 13 января в профиле ПАО «Банк ПСБ».