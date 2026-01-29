Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:35

Стартовал повторный аукцион по продаже Домодедово

Аэропорт Домодедово Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Голландский аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», которому принадлежат активы московского аэропорта Домодедово, стартовал 29 января в 15:00 по московскому времени, следует из данных «ГИС торги». Начальная цена лота составляет 132,3 млрд рублей.

Цена будет автоматически снижаться на 10% (примерно 13,2 млрд рублей) каждые 10 минут. Максимальное снижение может достигнуть 50%, а минимальная цена отсечения установлена на уровне 66,1 млрд рублей.

Предыдущие торги, назначенные на 20 января, не состоялись. Единственный участник, индивидуальный предприниматель предприниматель Евгений Богатый, не был допущен к участию.

Источники РБК, знакомые с ситуацией, сообщили, что торги за активы Домодедово сведут двух ключевых участников. За лот поборются дочерние структуры двух других столичных аэропортов — «Московский международный аэропорт» (от Внуково) и ООО «Перспектива» (от Шереметьево).

По информации агентства, к торгам не были допущены три заявителя: АО «Альма», ООО «Аргана» и продюсер Радио РБК Евгений Рыбалкин. Последний подтвердил заявку, но не смог внести требуемый задаток.

Ранее объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта Домодедово сняли с публикации. На странице лота в популярном сервисе было указано, что продажа долей в полном объеме больше недоступна. Лот был размещен 13 января в профиле ПАО «Банк ПСБ».

Домодедово
аукционы
торги
Москва
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского города стал виновником смертельного ДТП
Украине предложили альтернативу членству в Евросоюзе
Россиянам рассказали, когда немедленно стоит вылить питьевую воду
Губерниев отреагировал на введение против него санкций Евросоюза
Адвокат рассказал, будет ли Тимур Родригез содержать бывшую жену
Беременным напомнили о важности визитов к психологу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.