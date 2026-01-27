Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 19:04

Объявление о продаже аэропорта Домодедово исчезло с популярного сервиса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта Домодедово сняли с публикации, выяснил корреспондент NEWS.ru. На странице лота в популярном сервисе указано, что продажа долей в полном объеме больше недоступна. Лот был размещен 13 января в профиле ПАО «Банк ПСБ».

Объявление удалено из публичного доступа. Запись также пропала из профиля ПСБ, где изначально была опубликована. При этом объект остается в системе «РТС-тендер», где должен пройти электронный аукцион.

Объявление о продаже московского аэропорта было опубликовано 13 января. Стоимость объекта составляла 132 млрд 265,8 млн рублей. В пресс-службе Домодедово заявили, что не знают о продаже в Сети. Представитель подчеркнул, что публикация на сайте объявлений, вероятнее всего, является фейком.

Ранее предприниматель и бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик подал жалобу в Верховный суд России на решение Арбитражного суда Московской области об обращении аэропорта в доход государства. Дата заседания еще не назначена. Обычно решения по таким вопросам выносятся в течение двух-трех месяцев.

