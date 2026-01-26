Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 13:12

Экс-владелец Домодедово обжаловал передачу аэропорта государству

Каменщик обратился в Верховный суд России из-за передачи Домодедово государству

Дмитрий Каменщик
Российский предприниматель и бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик подал жалобу в Верховный суд России на решение Арбитражного суда Московской области об обращении аэропорта в доход государства, говорится в электронной картотеке. Дата заседания еще не назначена. Обычно решения по таким вопросам выносятся в течение двух-трех месяцев.

В суд поступила жалоба Каменщика по экономическому спору на решение суда первой инстанции от 30 июня и решения последующих инстанций, — следует из базы данных.

Ранее индивидуальный предприниматель Евгений Богатый решил не принимать участия в следующем этапе аукциона по приватизации Домодедово. Он дал понять, что изначально решил поучаствовать в торгах ради шутки. Богатый объяснил, что требования к подаче заявок настолько нестрогие, что формально это «мог бы сделать даже кот».

До этого стало известно, что Шереметьево будет претендовать на покупку Домодедово только в том случае, если государство проведет конкурс на понижение цены. Как отметил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко, это крайне сложный проект, который требует больших инвестиций.

