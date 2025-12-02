Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России заявили о снижении импорта популярного новогоднего атрибута

Россия сократит импорт живых новогодних елей до 150 тыс. в этом сезоне

Елочный базар Елочный базар Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия в предстоящем праздничном сезоне сократит закупки живых новогодних елей за рубежом почти на треть, до 150 тыс. штук, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Россельхозбанка. В прошлом году было импортировано 220 тыс. деревьев.

Импорт живых деревьев продолжает снижаться: в этом сезоне ожидается не более 150 тыс. деревьев против 220 тыс. годом ранее, — говорится в сообщении.

Ранее уральские таможенники совместно с Россельхознадзором предотвратили попытку незаконного вывоза свыше тысячи хвойных деревьев. При проверке грузовика, направлявшегося из Челябинской области в Казахстан, было выявлено, что фактическое количество свежеспиленных стволов вдвое превышало данные, указанные в фитосанитарном сертификате.

Кроме того, специалисты Роскачества рассказали, что искусственное новогоднее дерево с металлическим основанием и густой хвоей отличается наибольшим сроком службы. Они также рекомендовали обращать внимание на маркировку изделия, сырье, из которого оно изготовлено, и особенности его сборки.

