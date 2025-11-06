В Роскачестве рассказали, как выбрать искусственную елку

В Роскачестве рассказали, как выбрать искусственную елку Роскачество: искусственная елка с металлическим каркасом прослужит дольше

Искусственная елка с металлическим каркасом и плотной хвоей прослужит дольше, рассказали LIFE.ru специалисты Роскачества. Эксперты также призвали учитывать маркировку, материалы и конструкцию.

На этапе визуального осмотра необходимо тщательно проверить целостность конструкции — отсутствие трещин на ветках и стволе, надежность креплений игольчатого покрытия, — рассказали в Роскачестве.

Эксперты предостерегли, что химический запах искусственной ели может указывать на использование некачественных материалов. Они подчеркнули, что при правильном хранении хорошее новогоднее дерево прослужит около 10 лет.

Ранее флорист Александр Поляшов рассказал, что правильный полив и увлажнение помогут надолго сохранить свежесть живой елки. По его словам, также рекомендуется ставить елку подальше от радиаторов отопления.