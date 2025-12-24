В российском регионе предотвратили захват заложника

В Курганской области правоохранительные органы предотвратили попытку захвата заложника и побега заключенного, отбывающего срок за тяжкое преступление, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. По факту происшествия возбуждены уголовные дела, передает ТАСС.

Фигурант, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления, планировал захватить в заложники сотрудника УФСИН с целью последующего удержания и принуждения государственных органов власти исполнить его требования для освобождения заложника, — сообщили в ведомстве.

Его остановили сотрудники УФСБ и ФСИН. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей, проводятся следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что студентке из Волгодонска, задержанной с самодельной бомбой в рюкзаке, может грозить лишение свободы до 10 лет. По словам юриста Михаила Салкина, смягчающим обстоятельством в данном случае является несовершеннолетний возраст подозреваемой.

До этого правоохранители предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Причастные к приготовлению совершения преступления были сторонниками террористической организации, запрещенной в России.