Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:20

В российском регионе предотвратили захват заложника

ФСБ пресекла попытку захвата заложника в колонии Курганской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Курганской области правоохранительные органы предотвратили попытку захвата заложника и побега заключенного, отбывающего срок за тяжкое преступление, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. По факту происшествия возбуждены уголовные дела, передает ТАСС.

Фигурант, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления, планировал захватить в заложники сотрудника УФСИН с целью последующего удержания и принуждения государственных органов власти исполнить его требования для освобождения заложника, — сообщили в ведомстве.

Его остановили сотрудники УФСБ и ФСИН. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей, проводятся следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что студентке из Волгодонска, задержанной с самодельной бомбой в рюкзаке, может грозить лишение свободы до 10 лет. По словам юриста Михаила Салкина, смягчающим обстоятельством в данном случае является несовершеннолетний возраст подозреваемой.

До этого правоохранители предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Причастные к приготовлению совершения преступления были сторонниками террористической организации, запрещенной в России.

происшествия
заложники
Курганская область
колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.