18 декабря 2025 в 16:42

Юрист ответил, что грозит задержанной с бомбой студентке из Волгодонска

Юрист Салкин: задержанной с бомбой из Волгодонска грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Студентке из Волгодонска, задержанной с самодельной бомбой в рюкзаке, может грозить лишение свободы до 10 лет, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, смягчающим обстоятельством в данном случае является несовершеннолетний возраст подозреваемой.

Наказание по части первой ст. 205 УК РФ «Террористический акт» суровое — от 10 до 20 лет лишения свободы. Но для несовершеннолетних установлен потолок по наказанию — 10 лет тюрьмы, что означает, что наказание должно быть в пределах от пяти до семи лет, так как по верхней планке его назначают только при наличии отягчающих обстоятельств. Если следствие докажет, что 16-летняя девушка осознавала, что несет взрывное устройство к зданию администрации, и действовала именно с террористической целью, то базовая квалификация обычно идет как покушение на теракт, — поделился Салкин.

Как подчеркнул юрист, девушке может грозить ответственность за незаконное приобретение, хранение или перевозку взрывчатых веществ или взрывных устройств, что предусмотрено ст. 222.1 УК РФ. По его словам, если будет установлено ее участие в изготовлении заряда, то в действие также вступит статья, касающаяся незаконного изготовления или переделки взрывчатых веществ.

Разъяснения Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» прямо указывает, что для ст. 205 УК РФ обязательна цель дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений. Если такой цели нет, например имеется личная неприязнь или заблуждение, состава преступления не будет, и действия должны квалифицироваться по менее тяжкой статье, — резюмировал Салкин.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Волгодонске сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт. Они задержали студентку колледжа, у которой в рюкзаке была самодельная бомба мощностью 10 кг. По информации ведомства, 16-летняя девушка собиралась передать сумку одному из чиновников.

