Российскую студентку с бомбой в рюкзаке поймали за полчаса до теракта В Волгодонске задержали студентку за полчаса до попытки теракта у здания мэрии

В Волгодонске сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт у здания мэрии, задержав студентку колледжа с самодельной бомбой в рюкзаке мощностью 10 кг, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, которые передает РИА Новости, 16-летняя девушка должна была передать сумку одному из чиновников.

В результате разминирования установлено, что в рюкзаке студентки находилось СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени, — говорится в сообщении.

По словам задержанной, рюкзак она забрала в тайнике около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска. Студентку задержали в 12:30, когда сотрудники полиции обратили внимание на ее подозрительное поведение и увесистый рюкзак. При этом в 13:00 она должна была оставить сумку у входа в мэрию, чтобы ее якобы забрал некий чиновник. Девушка рассказала, что примерно месяц назад она стала жертвой мошенников.

