17 декабря 2025 в 10:03

ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева

В Сочи задержали отца и дочь за сбор информации о ВС РФ и работу на Украину

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Сотрудники ФСБ задержали отца и дочь, которые собирали информацию о ВС РФ и хотели уехать на Украину для вступления в военизированное формирование ГУР, сообщил Центр общественных связей службы. Злоумышленники контактировали с террористической организацией через Telegram, возбуждено несколько уголовных дел.

Задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в конфликте в составе курируемого ГУР МО Украины военизированного формирования, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четверо подростков в возрасте 14–17 лет, планировавших совершить диверсию на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение, были задержаны в Липецкой области. Несовершеннолетние намеревались использовать самодельное взрывное устройство на участке нефтепродуктопровода «Транснефть — Дружба».

До этого сообщалось, что подросток из Мариуполя в Донецкой Народной Республике подозревали в поджоге вышки оператора связи на территории города. Предполагается, что 16-летний юноша искал подработку и вышел на связь с украинскими спецслужбами. Несовершеннолетнего уже задержали, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

