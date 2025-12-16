Новый год-2026
16 декабря 2025 в 07:13

Подросток из ДНР поджег сотовую вышку в качестве «подработки»

В Мариуполе подростка задержали по подозрению в поджоге сотовой вышки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подросток из Мариуполя в Донецкой Народной Республике подозревается в поджоге вышки оператора связи на территории города, сообщили в управлении ФСБ России по региону. Предполагается, что 16-летний юноша искал подработку и вышел на связь с украинскими спецслужбами. Несовершеннолетнего уже задержали, возбуждено уголовное дело по статье о теракте, передает ТАСС.

Установлено, что 16-летний подросток, находясь в поисках подработки, установил контакт с неизвестным лицом в мессенджере Telegram и по его заданию осуществил поджог вышки оператора связи на территории города, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 10 россиян в пяти регионах России по подозрению в совершении диверсий и террористических актов. Противоправные действия осуществлялись под давлением со стороны украинских спецслужб. Задержанные поджигали служебные автомобили правоохранительных органов.

До этого Приморский суд приговорил жителя Владивостока к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог иномарки на стоянке, в результате которого сгорело 20 автомобилей. Ущерб превысил 60 млн рублей.

