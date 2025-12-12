Россиянина осудили за поджог 20 машин Жителя Владивостока приговорили к пяти годам колонии за поджог на стоянке

Приморский суд приговорил жителя Владивостока к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог иномарки на стоянке, в результате которого сгорело 20 автомобилей, сообщили в краевой прокуратуре. Ущерб превысил 60 млн рублей.

По информации от правоохранительных органов, во Владивостоке двое мужчин подожгли автомобиль по просьбе третьего. Преступники действовали с целью запугать должника своего знакомого. Трое мужчин — заказчик и два исполнителя — были арестованы и помещены под стражу. Они выполняли свою работу исключительно за наркотики, не получив денег за поджог. Все трое ранее имели судимости.

Суд вынес обвинительный приговор одному из участников дела по части 2 статьи 167 УК РФ. Его признали виновным в умышленном уничтожении имущества, которое было совершено из хулиганских побуждений путем поджога и причинило значительный ущерб.

Потерпевшему была назначена выплата компенсации, превышающая 900 тыс. рублей. Исковые заявления других пострадавших будут рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства.

Ранее в поселке Борок Некоузского района произошел поджог автомобилей. Ночью 23 ноября житель региона поджег машину сотрудника ДПС, который несколько раз штрафовал его. В результате огонь охватил три автомобиля. Подозреваемым оказался 61-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за вождение в нетрезвом виде.