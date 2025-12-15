ФСБ задержала 10 человек за диверсии и теракты в пяти регионах России

Сотрудники ФСБ задержали 10 россиян в пяти регионах страны по подозрению в совершении диверсий и террористических актов, сообщает ТАСС. По данным спецслужбы, противоправные действия осуществлялись под давлением со стороны украинских спецслужб.

Федеральной службой безопасности РФ <…> в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта, — отметили в ФСБ.

Задержанные в ходе допросов рассказали, что оформили кредиты под воздействием телефонных мошенников и перевели на «безопасные счета» от 300 тыс. до 1,6 млн рублей. После этого с ними через Telegram связались лжесотрудники правоохранительных органов России и под предлогом непривлечения к ответственности за финансирование ВСУ якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов склонили к противоправным действиям.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что в ноябре этого года были пресечены попытки диверсий с использованием химикатов против властей новых регионов и российских военных. Он отметил, что один из исполнителей задержан.