Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 11:18

Россияне начали отказываться от электромобилей

Продажи электромобилей в России упали на 30% в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2025 году в России было продано 13,5 тыс. новых электромобилей, что на треть меньше, чем в 2024 году, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Доля электромобилей, изготовленных на территории РФ, выросла с 2024 года на 10 процентных пунктов и составила 32%.

Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года — 19 383 штуки), — говорится в сообщении.

Тем временем стало известно, что китайская компания BYD в 2025 году обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей. За год BYD реализовала 2,26 млн аккумуляторных электромобилей, тогда как Tesla отчиталась о поставках 1,63 млн машин. Смена лидера произошла на фоне снижения продаж американской компании и замедления роста мирового рынка электромобилей.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев опроверг слухи о возможном запрете автомобилей с правым рулем в России. По его словам, подобные ограничения не вводятся и даже не обсуждаются. Таким образом, владельцы праворульных авто могут не опасаться изъятия транспортных средств.

автомобили
экономика
транспорт
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У подростка удалили гигантскую кисту
В России предложили компенсировать ущерб обманутым покупателям жилья
Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов
В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях
Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура
Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру
В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах
Обстановка у изолятора Мадуро накалилась до предела
Культурологи объяснили мистическую славу Святок
Раскрыто новогоднее желание принца Гарри
В Минобороны раскрыли масштаб ударов по Украине
Названа средняя стоимость билета в кино в России
Российские силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников
Снегоход с людьми ушел под воду
Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев
Россиянина задержали за переводы запрещенной организации
В Сумской области стало больше населенных пунктов под флагом России
Юрист раскрыл недостатки «популярного» среди россиян статуса банкрота
Три десятка вагонов сошли с рельсов в российском регионе
Семьям погибших в колодце детей выплатят по миллиону рублей
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.