Россияне начали отказываться от электромобилей Продажи электромобилей в России упали на 30% в 2025 году

В 2025 году в России было продано 13,5 тыс. новых электромобилей, что на треть меньше, чем в 2024 году, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Доля электромобилей, изготовленных на территории РФ, выросла с 2024 года на 10 процентных пунктов и составила 32%.

Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года — 19 383 штуки), — говорится в сообщении.

Тем временем стало известно, что китайская компания BYD в 2025 году обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей. За год BYD реализовала 2,26 млн аккумуляторных электромобилей, тогда как Tesla отчиталась о поставках 1,63 млн машин. Смена лидера произошла на фоне снижения продаж американской компании и замедления роста мирового рынка электромобилей.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев опроверг слухи о возможном запрете автомобилей с правым рулем в России. По его словам, подобные ограничения не вводятся и даже не обсуждаются. Таким образом, владельцы праворульных авто могут не опасаться изъятия транспортных средств.