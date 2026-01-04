В Приволжье произошел транспортный коллапс из-за непогоды

В Приволжском федеральном округе сильный снегопад привел к транспортному хаосу — в Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий произошло несколько крупных аварий, передает Telegram-канал SHOT. В Башкирии сотни грузовиков оказались заблокированы из-за перекрытия трассы М-5 «Урал».

В Удмуртии и Ульяновской области также произошли серьезные аварии. В Оренбургской области ввели ограничения на движение грузового транспорта, маршруток и пассажирских автобусов.

Ранее сообщалось, что на трассе в Чистопольском районе Татарстана произошло массовое ДТП с участием не менее 10 автомобилей. Инцидент случился на платном участке автодороги Казань — Альметьевск. Четыре человека погибли, есть пострадавшие. Прокуратура республики возбудила дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Ростовской области произошло массовое смертельное ДТП. По предварительным данным, его виновником стал водитель автопоезда. Он нарушил безопасную дистанцию, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Audi. В результате столкновения Audi наехала на остановившиеся после предыдущего ДТП Renault Logan и Lada Vesta.