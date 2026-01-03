Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:47

Банк России объявил, какие города войдут в коллекцию памятных монет

ЦБ в 2026 году выпустит четыре посвященные регионам ПФО памятные монеты

Центральный банк Российской Федерации Центральный банк Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Банк России планирует выпустить четыре памятные монеты в 2026 году, которые посвящены регионам, входящим в Приволжский федеральный округ, передает НТА-Приволжье. В рамках серии «Города» будет отчеканена серебряная монета номиналом три рубля. Она будет выпущена в честь 400-летнего юбилея со дня основания города Набережные Челны.

Также в планах значится пополнение серии «Российская Федерация». В нее войдет монета номиналом 10 рублей, посвященная Чувашской Республике. Она будет изготовлена из стали. Кроме того, в числе монет из недрагоценных металлов появятся экземпляры, посвященные городам трудовой доблести. Речь идет о Кирове и Пензе. Номинал этих монет также составит 10 рублей.

Ранее Банк России анонсировал выпуск памятной монеты, выполненной из серебра. Ее номинал составит три рубля, а тема посвящена Тульскому государственному музею оружия. Монета поступила в обращение 26 декабря 2025 года. Она имеет круглую форму и диаметр 39 миллиметров. Она изготовлена из серебра 925-й пробы.

По данным Банка России, в течение 2025 года в рамках ежегодной акции «Монетная неделя» граждане России сдали в магазины и банковские учреждения около 500 тонн монет. Общая сумма сданной мелочи составила 487 млн рублей.

монеты
ЦБ РФ
ПФО
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Легенда Голливуда рискует остаться на улице из-за большого долга
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.