Банк России объявил, какие города войдут в коллекцию памятных монет ЦБ в 2026 году выпустит четыре посвященные регионам ПФО памятные монеты

Банк России планирует выпустить четыре памятные монеты в 2026 году, которые посвящены регионам, входящим в Приволжский федеральный округ, передает НТА-Приволжье. В рамках серии «Города» будет отчеканена серебряная монета номиналом три рубля. Она будет выпущена в честь 400-летнего юбилея со дня основания города Набережные Челны.

Также в планах значится пополнение серии «Российская Федерация». В нее войдет монета номиналом 10 рублей, посвященная Чувашской Республике. Она будет изготовлена из стали. Кроме того, в числе монет из недрагоценных металлов появятся экземпляры, посвященные городам трудовой доблести. Речь идет о Кирове и Пензе. Номинал этих монет также составит 10 рублей.

Ранее Банк России анонсировал выпуск памятной монеты, выполненной из серебра. Ее номинал составит три рубля, а тема посвящена Тульскому государственному музею оружия. Монета поступила в обращение 26 декабря 2025 года. Она имеет круглую форму и диаметр 39 миллиметров. Она изготовлена из серебра 925-й пробы.

По данным Банка России, в течение 2025 года в рамках ежегодной акции «Монетная неделя» граждане России сдали в магазины и банковские учреждения около 500 тонн монет. Общая сумма сданной мелочи составила 487 млн рублей.