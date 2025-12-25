Банк России выпустит новую памятную монету 26 декабря

Банк России планирует выпустить памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную Тульскому государственному музею оружия. В обращение она поступит 26 декабря 2025 года, сообщили в регуляторе.

Круглая монета диаметром 39 мм изготовлена из серебра 925 пробы. Ее вес составляет 31,1 грамма чистого драгоценного металла. Монеты изготовлены по технологии «пруф» и всего будет отчеканено 3 тыс. экземпляров.

На лицевой стороне монеты разместили рельефное изображение Государственного герба РФ, а также надписи, указывающие на страну-эмитента, название регулятора, номинал, год выпуска и обозначение металла. Кроме того, на ней присутствует товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и информация о массе чистого драгоценного металла.

Оборотная сторона монеты содержит рельефное изображение современного здания Тульского государственного музея оружия. Дополнительно, с использованием лазерного матирования, на ней изображен эфес палаша и декоративный орнамент. Вокруг изображения расположена надпись, идентифицирующая музей.

Фото: t.me/centrobank_rossii*

Ранее Банк России ввел в обращение новую серию памятных монет, посвященную отечественной анимации. Героями серебряной трехрублевой монеты стали персонажи мультсериала «Фиксики». Также появились монеты номиналом 25 рублей.