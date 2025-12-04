В России появятся монеты с «Фиксиками» Банк России с 5 декабря вводит в оборот памятные монеты с героями из «Фиксиков»

Банк России с 5 декабря вводит в обращение новую серию памятных монет, посвященную отечественной анимации, — героями станут популярные персонажи мультсериала «Фиксики», сообщает пресс-служба регулятора. В серии появятся как изысканная серебряная монета номиналом три рубля, так и более доступные монеты из стали с никелевым покрытием и медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Серебряная монета, выполненная по технологии «пруф», имеет стандартную круглую форму диаметром 39 мм. Ее вес составляет 31,1 грамма чистого драгоценного металла, а проба сплава — 925. Общий тираж этих эксклюзивных монет составит 7 тыс. штук.

На лицевой стороне серебряной монеты размещено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. Также присутствуют надписи: «Российская Федерация», «Банк России», указан номинал «3 рубля» и год выпуска «2025 г.». Помимо этого, на монете обозначены проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и вес драгоценного металла.

На оборотной стороне монеты украшением служит цветное изображение персонажей мультсериала. В верхней части монеты размещена надпись «Фиксики».

Анимационный сериал «Фиксики», который впервые появился на экранах в 2010 году, рассказывает истории о крошечных человечках, живущих внутри различных приборов и механизмов. Персонажи помогают юным зрителям разобраться в устройстве современного мира.

Ранее в США официально прекратили выпуск одноцентовых монет после более чем 200 лет непрерывной чеканки. Решение было принято в связи со значительным превышением себестоимости производства над номинальной стоимостью.