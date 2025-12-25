«Будет страшновато»: китаист о крахе США, санкциях и усилении РФ в 2026-м

Наступающий 2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Огненной Лошади. Что это значит, произойдут ли серьезные потрясения в мире, какая судьба уготована России, Украине, США, Европе и Китаю, рассказал в интервью NEWS.ru Бронислав Виногродский, специалист по «Книге Перемен» для любителей гаданий.

«В 2026 году все время будет страшновато»

— Каким будет 2026 год согласно «Книге Перемен»? Ждать ли серьезных потрясений в мире?

— Куда дальше трястись-то? Он не будет гладким и счастливым. 2026-й пройдет под знаком Огненной Лошади. Это значит, что будет много огня. Но близится конец цикла, уже столько было израсходовано огня на планете. В следующем году не произойдет новых военных движений, но все время будет страшновато.

— Какая судьба ждет Украину в 2026 году? Возможны ли изменения границ или внутренние трансформации, как это скажется на регионе?

— По сути, все уже произошло. Речь идет о закреплении статус-кво, что сейчас обговаривается. Какие-то изменения произойдут, но я не берусь предсказывать. Возвращения Украины к тому, что было до начала СВО, уже не будет.

«Сейчас все на свете неоднозначное и шаткое»

— Какие тенденции развития России вы видите в 2026 году по китайскому циклу времени — укрепление позиций или новые вызовы?

— Сейчас наступили такие времена, когда все на свете неоднозначное и шаткое. 2026 год закрепит эту неоднозначность, однако ослабления России не будет.

«Период процветания США закончился»

— Как в 2026 году будут развиваться отношения России и Китая?

— Они будут только укрепляться — в этом заинтересованы обе стороны. Многие люди реструктурировали бизнес и переключили потоки на Китай. На него ориентируются в сфере политики и культуры. В целом Китай усиливается сам и усиливает Россию — это базовая тенденция.

— Почему Китай — хороший партнер для России?

— За последние 40 лет Китай ни разу не попадал в полный кризис. Его развитие замедлялось, но не останавливалось. Многие говорили, что экономика перегреется и будут пустые города. Тем не менее в КНР решают свои проблемы и идут дальше.

Мы, ориентируясь на Европу, очень долго смеялись над цензурой, китайским файрволом и так далее. Потом неожиданно выяснилось, что это насущная необходимость, если ты начинаешь занимать независимую позицию. Сейчас нас душат санкциями. Китайцы давно шли по этому пути и продолжают идти. Самое главное в них — стабильность.

— Может ли Китай стать мировым лидером?

— Китай уже является мировым лидером, поскольку он все время идет наверх. Например, Америка, будучи мощнейшей державой с развитой экономикой, наработавшей огромные достижения в разных областях, не идет вверх. Период процветания закончился.

— В 2026 году Америку ждет ослабление?

— Она ослабевает день за днем — в стране все больше нелепиц. Приведу в пример многочисленные гендеры. Когда Дональд Трамп пришел к власти, он сказал: «Хватит дурковать» — и отменил их. Все это свидетельствует о том, что в Америке больше нет единства.

«Европа 500 лет грабила мир»

— Что ждет Европу в 2026 году?

— Будет дальнейшее дробление. Европа пыталась двигаться вперед на гуманистических ценностях, но все время не учитывала того факта, что она в течение 500 лет грабила Африку и Азию. Америка также является продуктом европейской колониальной политики. Западные страны несут ответственность за разрушение цивилизаций. За это невозможно не платить.

На Западе принимают мигрантов и беженцев, так как понимают, что все равно приходится платить за те вещи, которые они делали в течение сотен лет. Сначала была испанско-португальская экспансия, потом голландско-британская, французская и немецкая. Они тащили со всего мира все хорошее и учили всех, как жить.

Следующим этапом стала колонизация сознания. Они якобы несут миру демократию и либеральные ценности. Если кто-то пытается говорить, что могут быть другие подходы, большая часть людей смотрят на этого человека как на отсталого.

Конфликт России с Украиной — это по большому счету кульминация колониального процесса. В ЕС говорили украинцам: «Давайте к нам, заживем». Сейчас на планете заканчивается колониальный мир — грабить больше некого.

— Как такое развитие ситуации повлияет на связи Европы и России?

— В политическом контексте ничего кардинально не изменится. Если говорить о путешествиях, то раньше россияне часто ездили в Европу, но теперь все сместилось в Азию. Люди также путешествуют по России. Сейчас подрастает новое поколение людей, для которых Европа ничего не значит. В 1990–2000-е годы были стереотипы, что на Западе и одежда лучше, и все остальное. Но сейчас все по-другому.

«Самый главный враг в твоей жизни — ты сам»

— Какие практические советы по «Книге Перемен» вы можете дать россиянам на 2026 год? На чем стоит сфокусировать усилия, чего нельзя делать, чтобы избежать ошибок в личной жизни и работе?

— Все очень просто. Нельзя забывать, что самый главный враг в твоей жизни — ты сам. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Стоит признавать свою вину.

Второй совет: самое большое богатство — это здоровье. Ты никогда не пропадешь, инвестируя в собственное здоровье и занимаясь собой. Стоит выполнять духовные и телесные практики.

Наконец, самое великое благо — умение отпускать и прощать. Не зацикливайтесь на прошлом и на неудачах. Господь сделает все остальное как надо.

— Как люди могут подготовиться к переменам или неустойчивости?

— Как это ни печально, никак. Нужно работать над собой, делать свое сознание более устойчивым и стабильным.

