14 ноября 2025 в 17:26

Медведев осудил неоколониальные замашки западных держав

Медведев: бывшие колониальные державы продолжают вмешиваться в дела стран

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Бывшие колониальные державы продолжают рассматривать суверенные государства как свою собственную территорию, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он выступил с такой оценкой в ходе заседания постоянного комитета международного движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“», передает ТАСС.

Политик отметил, что особенно ярко вмешательство проявляется в виде давления на избирательные процессы в странах, входящих в движение. Он указал, что представители Белоруссии, Венесуэлы и других государств делились конкретными примерами подобного внешнего влияния.

Бывшие колониальные державы продолжают полагать, что весь мир является их «задним двором», пытаются оказывать силу и даже военное давление, как это происходит сейчас с Венесуэлой. Это возмутительные вещи, о которых мы должны говорить открыто, — сказал Медведев.

По его словам, подобная практика вмешательства носит повсеместный характер. Он также усомнился, что она прекратится в обозримом будущем.

Ранее Медведев призвал страны мирового большинства объединиться в борьбе за многополярность. Он назвал кощунством нежелание США сотрудничать в этой сфере.

Россия
Дмитрий Медведев
Запад
колониализм
