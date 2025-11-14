Страны мирового большинства должны объединиться в борьбе за многополярность, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!». Он назвал кощунством нежелание США сотрудничать в этой сфере и отметил необходимость международного определения термина «неоколониализм». Заседание транслируется на сайте партии «Единая Россия».

События, которые происходят в современном мире, доказывают, что страны мирового большинства должны сплотиться в своей борьбе за установление справедливого многополярного устройства, — подчеркнул Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что действующая модель однополярного мира является несправедливой и должна уступить место многополярной системе. По его мнению, все участники мирового сообщества должны обладать равными правами и возможностями.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем отметил, что западные государства прибегают к откровенному шантажу, стремясь воспрепятствовать созданию многополярного мира. Таким образом они пытаются сохранить свое доминирование, подчеркнул глава МИД.