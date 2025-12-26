Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 14:33

В Кремле раскрыли хитрые схемы Киева с «финансированием» выборов на Украине

Песков заявил об уловках Киева ради денег Запада

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Киев использует различные уловки, чтобы получить финансирование от западных стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не может подтвердить, насколько высказывания советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о проведении выборов на Украине отражают официальную позицию властей страны, передает РИА Новости.

То, что Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, это однозначный факт. <...> Трудно говорить, кто что должен финансировать, — отметил Песков.

Ранее Подоляк заявил, что Киев не сможет профинансировать проведение выборов. По его словам, в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук между тем подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы для проведения выборов президента Украины в условиях продолжающихся боевых действий. В ее состав войдут представители всех парламентских партий и фракций, а также Центральной избирательной комиссии.

Дмитрий Песков
Кремль
Украина
Запад
