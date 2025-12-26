В Кремле раскрыли хитрые схемы Киева с «финансированием» выборов на Украине

Киев использует различные уловки, чтобы получить финансирование от западных стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не может подтвердить, насколько высказывания советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о проведении выборов на Украине отражают официальную позицию властей страны, передает РИА Новости.

То, что Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, это однозначный факт. <...> Трудно говорить, кто что должен финансировать, — отметил Песков.

Ранее Подоляк заявил, что Киев не сможет профинансировать проведение выборов. По его словам, в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук между тем подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы для проведения выборов президента Украины в условиях продолжающихся боевых действий. В ее состав войдут представители всех парламентских партий и фракций, а также Центральной избирательной комиссии.