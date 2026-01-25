Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 13:16

Стало известно, сколько студентов сидят на шее у родителей

«ЮMoney»: только 11% российских студентов полностью зависят от родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Современные российские студенты все чаще становятся финансово самостоятельными: только 11% респондентов полагаются на родителей как на основной источник средств, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «ЮMoney». Большинство имеет полноценную работу, подработку или фриланс, а часть живет на доходы от ведения блогов.

Медианный студенческий бюджет составляет 11–15 тыс. рублей, при этом основные траты идут на еду, жилье и транспорт. Даже студенты с ограниченными средствами позволяют себе «маленькие радости», тратя часть доходов на кофе, хобби и одежду.

Аналитики отмечают, что молодежь проявляет осознанность в финансовом планировании: студенты учатся оптимизировать расходы, откладывать деньги на крупные цели и сочетать учебу с заработком. Жилищная ситуация и желание независимости стимулируют их быстрее выходить на рынок труда и самостоятельно управлять бюджетом.

Ранее социологи НИУ ВШЭ выяснили, что 53% студентов в России считают себя верующими, из них 43% принадлежат к православному вероисповеданию. При этом почти две трети верующих студентов считают, что религия играет важную роль в их жизни, но около половины не соблюдают религиозные предписания.

студенты
заработки
статистики
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказали отношение к «Золотому куполу» США
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
В США узнали об обсуждении силового сценария в Донбассе на переговорах
«Стратегическое место»: в Кремле объяснили важность Гренландии
«Обоюдная зависимость»: Песков раскрыл правду об отношениях с Европой
«Страдает вся система»: Песков указал на большую проблему политиков в ЕС
Обломки БПЛА упали на школу в Краснодарском крае
«Кормящего и дающего»: Песков заявил, что Киев готов кусать любую руку
Водитель автобуса вызвал саперов из-за напугавшей пассажиров коробки
В Кремле объяснили важность встречи Путина с Уиткоффом
«Мы с самого начала говорили»: Песков о темпах переговоров по Украине
США наказали Канаду после критики в Давосе
Песков объяснил, почему США «гонят» переговоры по Украине
Наступление ВС РФ на Харьков 25 января: гибель трех групп, что у Волчанска
Россиян предупредили о схеме мошенничества с «работающей» версией WhatsApp
ВСУ атаковали российский регион беспилотниками и снарядами
«Головная боль»: Песков предрек Канаде большие трудности
В Кремле объяснили, в чем кроется квинтэссенция урегулирования на Украине
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус
Общество

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.