Стало известно, сколько студентов сидят на шее у родителей «ЮMoney»: только 11% российских студентов полностью зависят от родителей

Современные российские студенты все чаще становятся финансово самостоятельными: только 11% респондентов полагаются на родителей как на основной источник средств, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «ЮMoney». Большинство имеет полноценную работу, подработку или фриланс, а часть живет на доходы от ведения блогов.

Медианный студенческий бюджет составляет 11–15 тыс. рублей, при этом основные траты идут на еду, жилье и транспорт. Даже студенты с ограниченными средствами позволяют себе «маленькие радости», тратя часть доходов на кофе, хобби и одежду.

Аналитики отмечают, что молодежь проявляет осознанность в финансовом планировании: студенты учатся оптимизировать расходы, откладывать деньги на крупные цели и сочетать учебу с заработком. Жилищная ситуация и желание независимости стимулируют их быстрее выходить на рынок труда и самостоятельно управлять бюджетом.

