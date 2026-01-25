Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 января: где сбои в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Сегодня, 25 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Ивановской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 25 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 25 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 25 января поступило от пользователей МТС. Порядка 44% жалоб об отсутствии связи приходятся на Ивановскую область, 19% — на Москву, 5% — на Омскую и Иркутскую области, 3% — на Санкт-Петербург, Пермский, Приморский и Краснодарский края, Саратовскую, Мурманскую, Волгоградскую и Курганскую области.

Почему не работает мобильный интернет, когда снимут ограничения

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Ставрополья, Воронежской, Волгоградской и Калужской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотника над российскими регионами.

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, пояснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Какие сайты и мессенджеры остаются доступны при сбоях

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщил, что до конца марта в белый список будут включены сервисы, обеспечивающие передачу данных об уровне глюкозы в крови через системы непрерывного мониторинга.

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

