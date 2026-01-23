Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:51

В Кремле раскрыли, на что могут пойти замороженные в США российские активы

Песков: замороженные в США активы могут пойти на восстановление территорий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Замороженные в США российские активы могут пойти на восстановление пострадавших в ходе конфликта на Украине территорий, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, при таком сценарии подразумевается и восстановление Донбасса.

В этом контексте сейчас могу сказать одно: территории, которые находятся в Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий, — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что замороженные в США российские активы потенциально могли бы пойти на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, но уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Возможность такого применения финансов также обсуждается с представителями действующей администрации США.

Позже Песков сообщал, что Россия намерена продолжать отстаивать свои права на возвращение замороженных за рубежом активов. Он подчеркнул, что власти страны не утратили надежд на их разблокировку и будут использовать для этого все имеющиеся инструменты.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
замороженные активы
восстановление
Донбасс
