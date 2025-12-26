На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов Советник офиса Зеленского Подоляк: у Украины нет денег на проведение выборов

Киев не сможет профинансировать проведение выборов, заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу «Новости Live». По его словам, в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию.

Это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас дефицитный бюджет, — сказал он.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы для проведения выборов президента Украины в условиях продолжающихся боевых действий. По его словам, в ее состав войдут представители всех парламентских партий и фракций, а также Центральной избирательной комиссии.

До этого президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что на территории РФ проживают от 5 млн до 10 млн украинцев и в случае выборов на Украине они должны иметь право проголосовать. Глава государства уточнил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса.