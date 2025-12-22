Рада создает рабочую группу для подготовки к выборам Спикер Рады Стефанчук подписал закон о создании рабочей группы по выборам

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы для проведения выборов президента Украины в условиях продолжающихся боевых действий, передает издание «Новости. Live». По его словам, в ее состав войдут представители всех парламентских партий и фракций, а также Центральной избирательной комиссии.

Рабочая группа будет состоять из представителей всех парламентских партий и групп, а также ЦИК. <…> Выборы в таких условиях требуют решения ряда вопросов, — заявил спикер Рады.

Он добавил, что речь идет о создании условий для голосования военнослужащих на фронте и украинцев за рубежом. Разрабатываемый закон будет иметь одноразовый характер и предназначен только для предстоящих выборов, подчеркнул Стефанчук.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что на территории РФ проживают от 5 млн до 10 млн украинцев и в случае выборов на Украине они должны иметь право проголосовать. Глава государства уточнил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса.