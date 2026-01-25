Не только в гуакамоле! Авокадо — природное лекарство, все о продукте

Авокадо часто ошибочно считают овощем. Этот фрукт любят за кремовую мякоть, мягкий вкус и универсальность: авокадо одинаково хорошо чувствует себя и в салатах, и в намазках, и в горячих блюдах. Читайте, чем полезен этот продукт, что приготовить из него, кроме гуакамоле, и как выбрать самое лучшее авокадо.

Что такое авокадо и каким оно бывает

Авокадо можно увидеть на прилавках в России круглый год. Скорее всего, вам предложат сорта «хасс» и «фуэрте». «Хасс» — небольшой, с темной бугристой кожурой и более насыщенным вкусом. А вот «фуэрте» — более крупный, с гладкой зеленой кожицей и мягким сливочным оттенком во вкусе. Мякоть у спелого фрукта светло-зеленая или желтоватая, косточка крупная.

Вкус авокадо нейтральный, с легкой орехово-сливочной ноткой, поэтому он легко сочетается как с солеными, так и со сладкими ингредиентами.

Польза и пищевая ценность

Авокадо — весьма калорийный продукт: в среднем 160–200 ккал на 100 г. Однако большая часть калорий приходится на полезные мононенасыщенные жиры. В составе есть калий, витамин E, витамины группы B, фолиевая кислота и клетчатка.

Авокадо полезно при болезнях сердца, помогает дольше сохранять чувство сытости и улучшает усвоение жирорастворимых витаминов.

Чем полезно авокадо? Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Как выбрать авокадо

Слегка сожмите плод в ладони. Спелое авокадо упругое, но не твердое и не слишком мягкое. Кожура должна быть без глубоких вмятин и трещин. Если удалить плодоножку, под ней должна быть зеленоватая мякоть — коричневый цвет говорит, что плод перезрел.

Если авокадо твердое, его можно оставить дозревать при комнатной температуре на 1–3 дня.

Как хранить

Целое спелое авокадо держите в холодильнике до 2–3 дней. Неспелые плоды лучше держать прямо в комнате. Разрезанное авокадо быстро темнеет, поэтому сбрызните мякоть соком лимона, положите в герметичную емкость и используйте в течение дня.

Как готовить авокадо

Обычно авокадо едят сырым. Разрежьте плод пополам, уберите косточку и нарежьте мякоть кубиками для салатов или ломтиками для тостов. Для классического гуакамоле разомните 1–2 авокадо вилкой, добавьте сок половинки лайма, соль и чуть-чуть чеснока.

Авокадо подходит и для горячих блюд. Его добавляют в пасту, ризотто и супы-пюре уже в конце приготовления, чтобы сохранить текстуру. Половинки авокадо можно запекать при 180 градусах 10–12 минут с яйцом, сыром или овощами.

А еще авокадо отлично сочетается с яйцами, рыбой, морепродуктами, курицей, томатами, зеленью и цитрусами.

Полезные факты

Авокадо — один из самых богатых калием фруктов.

Продукт подходит для вегетарианского и кето-рациона.

Авокадо — универсальный ингредиент, который легко вписывается в повседневное меню и делает блюда более сытными, нежными и сбалансированными. Посмотрите еще один рецепт гуакамоле у нас на сайте.