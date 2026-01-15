Атака США на Венесуэлу
Врач перечислила продукты, которые укрепляют иммунитет

Врач Ким: продукты с витаминами A и D укрепляют иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продукты, насыщенные витаминами A, C и D, укрепляют иммунитет, пишет «Москва 24» со ссылкой на врача-терапевта ГКБ № 15 Ольгу Ким. Специалист отметила, что организму каждый день необходимы полезные жиры.

Рыба: лосось, скумбрия, сельдь, тунец — богаты омега-3 жирными кислотами. Авокадо — источник полезных мононенасыщенных жиров (полезно для здоровья сердца), — рассказала Ким.

Врач подчеркнула, что пользу для здоровья принесут горячие напитки — травяные чаи, морсы и компоты из ягод. Она также призвала следить за количеством потребляемого сахара, так как в холодное время года потребность в нем возрастает.

Ранее Константин Хоманов рассказал, что, чтобы не заразиться гриппом, стоит сделать прививку. Он уточнил, что вакцинироваться можно в любое время — особенно это нужно детям, пожилым, беременным и страдающим хроническими заболеваниями, добавил врач.

