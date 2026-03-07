Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 19:56

Плоды вырастут крупнее и слаще: какую простую подкормку добавляют в рассаду опытные огородники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие дачники радуются пышной зеленой рассаде, но потом удивляются скромному урожаю. Листьев много, а плоды вырастают мелкими и водянистыми. Опытные огородники знают: дело часто не в основных удобрениях, а в нехватке важных микроэлементов.

Именно микроэлементы отвечают за размер, вкус и плотность плодов. Например, цинк помогает растениям лучше переносить жару и способствует накоплению сахаров. Молибден снижает накопление нитратов и повышает содержание витамина С. Кремний укрепляет ткани растений и защищает их от холода и болезней. Очень важен и бор — он помогает формированию завязей и развитию корневой системы, особенно на ранних этапах роста.

Чтобы рассада развивалась правильно, ее полезно регулярно подкармливать. Обычно опрыскивание комплексными микроэлементами проводят раз в две недели. Для этого используют готовые смеси, которые легко растворяются в воде и быстро усваиваются через листья.

Лучше всего проводить обработку утром или вечером, когда нет яркого солнца. Раствором аккуратно опрыскивают листья с двух сторон, поскольку именно через них растения получают нужные вещества. При таком уходе рассада становится крепкой, легче переносит стресс и формирует крупные и вкусные плоды.

Ранее сообщалось, что многие радуются пышной и зеленой рассаде, считая ее залогом отличного урожая. Но на практике красивые листья еще не означают крупные и сладкие плоды. Секрет кроется в одном важном нюансе, о котором часто забывают даже опытные дачники.

Проверено редакцией
Читайте также
Флоксы больше не сажаю: этот многолетник сам вырастет и усыплет клумбу махровыми шариками
Общество
Флоксы больше не сажаю: этот многолетник сам вырастет и усыплет клумбу махровыми шариками
Посадите и забудьте: пышные шапки лиловых соцветий будут радовать вас с июня до осени без подкормок и укрытий
Общество
Посадите и забудьте: пышные шапки лиловых соцветий будут радовать вас с июня до осени без подкормок и укрытий
Хватит терпеть свинство соседа: мусор в подъезде — это нарушение
Семья и жизнь
Хватит терпеть свинство соседа: мусор в подъезде — это нарушение
Календарь клева для рыболова на март-2026: кого и где ловить
Семья и жизнь
Календарь клева для рыболова на март-2026: кого и где ловить
Стало известно, как превратить падалицу в удобрение
Общество
Стало известно, как превратить падалицу в удобрение
дачники
советы
плоды
урожай
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия одним мощным ударом ФАБ-3000 пробила плотину у Константиновки
Турция пойдет на хитрый шаг с F-16 из-за Ирана
Сын погибшего верховного лидера Ирана получил ранение
Пророссийские хакеры взломали системы управления насосами в Израиле
Макаревич назвал позором «отмену» Жванецкого в Одессе
В США вышел доклад о десятках странных смертей за четверть века
Си Цзиньпинь публично пригрозил военным Китая
В предпраздничный вечер ВСУ атаковали два региона России
Мужчина попал в ловушку лифта и получил переломы
Владимирскую икону Богоматери ждет неожиданная судьба
ВСУ почти 700 раз атаковали один из округов Херсонской области
ВСУ два дня подряд «охотились» на птицефабрику в Белгородской области
Дубай сотряс мощный взрыв
Европейская страна обратилась к Москве с просьбой одобрить нового посла
Двое детей оказались в больнице после массового ДТП в Ленобласти
Застрявшие фуры России начали выезжать из Ирана
Зеленский в юбке, забывчивый Байден, смерть звезды «Склифа»: что дальше
Глава ОАЭ впервые появился на публике и высказался о войне
СК возбудил дело после поджога школьником автозаправки
Украинец напал на сотрудника ТЦК с ножом
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.