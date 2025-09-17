Стало известно, как превратить падалицу в удобрение Садовод Самойлова: нужно дать падалице время перепреть и стать гумусом

Опавшие с деревьев фрукты превращаются в гумус, необходимый для повышения плодородности почвы, рассказала в беседе с NEWS.ru блогер и садовод Светлана Самойлова. По ее словам, для этого на грядке нужно раскладывать яблоки или груши в один слой, присыпав землей. После этого необходимо добавить еще один слой удобрений, затем — опять падалицу.

Важно раскладывать яблоки на грядке не горой, а в один слой, затем присыпать землей, чтобы приглушить запах гнили. Стоит добавить золу, травы, срезанные стебли многолетников, сорняки для прополки. После этого — еще один слой падалицы, — сказала эксперт.

По ее словам, опавшие плоды содержат ценные микроэлементы, органику и природные кислоты. Падалицу можно использовать для подкисления грунта, чтобы создать оптимальные условия для роста гортензии и голубики. Желательно собирать плоды каждый день, чтобы они не сгнили, отметила садовод.

Если яблоки, груши или сливы болеют паршой, такая падалица служит источником болезней. Это пища для вредителей — слизней, они до глубокой осени могут питаться опавшими плодами. Мыши также питаются падалицей, — прокомментировала Самойлова.

Ранее садоводов предупредили, что падалица может стать источником грибных болезней всего сада, которые активизируются с наступлением тепла и таянием снега. В результате заражаются яблоки, груши, сливы и яблочные кустарники.