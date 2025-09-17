Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:29

Стало известно, как превратить падалицу в удобрение

Садовод Самойлова: нужно дать падалице время перепреть и стать гумусом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опавшие с деревьев фрукты превращаются в гумус, необходимый для повышения плодородности почвы, рассказала в беседе с NEWS.ru блогер и садовод Светлана Самойлова. По ее словам, для этого на грядке нужно раскладывать яблоки или груши в один слой, присыпав землей. После этого необходимо добавить еще один слой удобрений, затем — опять падалицу.

Важно раскладывать яблоки на грядке не горой, а в один слой, затем присыпать землей, чтобы приглушить запах гнили. Стоит добавить золу, травы, срезанные стебли многолетников, сорняки для прополки. После этого — еще один слой падалицы, — сказала эксперт.

По ее словам, опавшие плоды содержат ценные микроэлементы, органику и природные кислоты. Падалицу можно использовать для подкисления грунта, чтобы создать оптимальные условия для роста гортензии и голубики. Желательно собирать плоды каждый день, чтобы они не сгнили, отметила садовод.

Если яблоки, груши или сливы болеют паршой, такая падалица служит источником болезней. Это пища для вредителей — слизней, они до глубокой осени могут питаться опавшими плодами. Мыши также питаются падалицей, — прокомментировала Самойлова.

Ранее садоводов предупредили, что падалица может стать источником грибных болезней всего сада, которые активизируются с наступлением тепла и таянием снега. В результате заражаются яблоки, груши, сливы и яблочные кустарники.

плоды
яблоки
садовод
урожай
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Россиянам дали важный совет по сбору трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.