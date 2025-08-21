Садоводам напомнили об опасности падалицы

Падалица или «яблочный перегной» способен стать источником серьезных болезней для всего сада, сообщает Мойка78. Отмечается что может даже привести к массовой гибели деревьев и кустарников даже после заморозков.

По информации портала, большинство возбудителей яблочных болезней хорошо переживают зимний период. Они зимуют не только в опавших плодах, но и в ветках, коре и даже в верхнем слое почвы, ожидая весны для повторной активности.

С наступлением тепла и таянием снега споры грибков начинают активно распространяться с помощью ветра, дождя и насекомых. Если в саду много прошлогодней опавшей листвы, количество возбудителей в воздухе и на поверхности почвы значительно увеличивается. В результате заражаются не только яблони, но и груши, сливы, вишни, а иногда и ягодные кустарники.