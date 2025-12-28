Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 18:57

Россияне будут общаться с УК через домовые чаты MAX

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин обязал управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с отходами общаться с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе MAX. Минстрой установит порядок такого взаимодействия, следует из закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ закрепляет, что акты приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества будут оформляться по единым требованиям, которые разработает Минстрой. Кроме того, собственники смогут решить, что председатель совета дома выполняет свои обязанности совместно с другими членами совета.

Закон меняет и требования к руководителям управляющих компаний: вместо квалификационного экзамена вводится независимая оценка квалификации. Новые нормы должны упростить контроль и повысить прозрачность работы отрасли.

Ранее Путин подписал закон, предполагающий административные штрафы за несообщение в военный комиссариат о смене места жительства. Норма будет действовать на постоянной основе в течение всего календарного года.

